Diyanet’in 2022 harcaması 23 milyar 552 milyon lira

Diyanet’in 2022’ye ilişkin faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre yıl sonu gerçekleşen harcama 23 milyar 552 milyon liraya çıktı. Böylece kurumun başlangıç ödeneği ile yıl sonu harcaması arasındaki fark yüzde 46,8’e ulaştı.

Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, en büyük harcama kalemini ise personel giderleri oluşturdu. Başkanlığın giderler kalemindeki harcamaları da dikkat çekti.

Personele yönelik yapılan harcırah/yolluk gideri 2022’de 157 milyon 709 bin lira oldu. Bu tutar 2021’de 77 milyon liraydı. Böylece yolluk harcaması da yüzde 104 arttı.

2021’de 959 bin lira olan temsil ve tanıtma giderleri de 2022’de katlandı ve 1 milyon 696 bin liraya çıktı. Vakıf ve derneklere, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar adı altında yapılan transfer tutarı da 2022’de arttı ve 127 milyon 936 bin liraya çıktı.