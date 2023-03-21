İsmail Saymaz'dan Muharrem İnce'ye: Yalan söylüyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile aralarında bir "küslük" olduğunu belirtmişti.

Saymaz, İnce ile aralarındaki duruma dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında gazeteci yazar Kadri Gürsel ile sunduğu "Konuşmasak Olmaz" programında yaşananlara dair açıklamada bulundu. Saymaz, "Ben İnce'ye sempatisi olan bir insandım. Parti kavgaları ve siyaseti beni ilgilendirmez. Ben bir yıldır ara ara kendisini arıyorum açmıyor. Tuhaf ve anlaşılmaz bir tutum izliyordu. En son 20 Şubat günü kendisinin depremde ilk günden itibaren bulunmasını övdüm. Sonra kendisi bana deprem videosu gönderdi. Ben de bir siyasi bir gazeteciye küser mi dedim" şeklinde konuştu.

'Benim gazeteciliğimi bu şekilde ağzına alamaz'

Saymaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun üzerinden 10 gün geçti Nevşin ve Fatih'e de küstüğünü öğrendim. Ben bunun üzerine paylaşımda bulundum. Ahmet Hakan aradığında ilk aramada açıyor. Altaylı'yı her gün kendisi arıyor. Benimle ilgili ne var? Benimle ilgili ne olduğunu anlatamamış ama gerekçe şu. 'İsmail Saymaz'ı bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi her şeyi CHP adına yapıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci değil taraf oluyorsunuz.' Benim yazılarımı okuyanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok eleştirdiğimi de CHP'yi de keskin eleştirdiğim bilir

Yalan söylüyor, iftira atıyor, kara çalıyor. Muharrem İnce'nin benim gazeteciliğimi bu şekilde ağzına alabilecek bir vasfı yok. Yaptığım gazetecilik nedeniyle o kadar saldırıların üzerine bir de Muharrem İnce tarafından hedef gösteriliyorum. O Cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma koparırken ben IŞİD yazıları yazıyordum. İnce yaban otları yolarken ben tarikatlarla mücadele ediyordum.

Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı İnce'nin okuduğu kitapların 3 katıdır. İnce'nin benim gazeteciliğimi saygısızca diline dolayacak vasfı yok. Çokça AKP sözcüsü olan gazeteciyle konuşabiliyor, telefonunu açabiliyor.

İnce, CHP'de kaybettiği koltuğun hesabını bizim üzerimizden görmeye kalkışırsa bilsin ki kendi mahallesinde o konumunu kazanamayacak. Bir 23 Haziran'ı 4 yılda anlatıyor bir 15 Mayıs'a da neden olursa ömrünün sonuna kadar da onu anlatır."