Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye: Bir daha böyle üstüme gelmeyin, o yazışmalarını gösteriveririm

Gazeteci Fatih Portakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepkisini sürdürdü.

İnce'nin aradığı gazetecilere yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterilmesiyle başlayan tartışma sonrası Portakal şöyle konuştu:

"Muharrem İnce adına üzüldüm. Birkaç gündür haberler var; Nevşin, İsmail, ben... Fatih Altaylı, Muharrem İnce'yle konuşmuş. 'Beni aradı, programa davet etti, programa katılmayacağım dedim kızdı' demiş. Külliyen yalan. Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey.

Ben buna cevap vermeyecektim ama itham edildiğim için cevap veriyorum. Whatsapp yazışmalarımız elimde. Ben bunları göstermeyeceğim ama o yazışmaları dün hem bir arakadaşıma okuttum hem de ben bir kez daha okudum. Ben sizi aramadım bir kere siz bana yazdınız, 'O ankete benim ismimi neden koymadınız?' diye. Ben sizi programa davet ettim. Ben katılamam dediniz. O zaman perşembe günü katılın dedim. 'Ben size katılmayacağım bundan sonra' dediniz. Ben de neden katılmayacağınızı sordum. Ondan sonrasını zaten yazmıyorum.

Nazik bir dille dedim. Ben zaten öyle bir insanım. Kaba bir insan değilim. Nerede ne konuşacağımı bilirim. Muharrem Bey'le aramızda iki yaş var. Yaşım yaşına uygun, terbiyem terbiyesine uygun. Öyle ben kızmışım falan külliyen yalan. Bak bir daha böyle üstüme gelmeyin. O Whatsapp yazışmalarını gösteriveririm. Onu da söyleyim. Yeter. Ben kızmadım. İster katıl ister katılma. Ama yalan konuşmayın. Burada yalan konuşuyorsunuz. Ben sizi aramadım siz beni aradınız. Ben sizi davet ettim siz katılmayacağım dediniz ben de tamam dedim. Başka da bir şey demedim. Başarılar diliyorum. Eğer aday olmak istiyorsanız söz vermiştim size aylar öncesinden. Gideceğim imzamı da atacağım aday olsun diye. Sinan Oğan için de atacağım."