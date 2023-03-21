Akşener masadan kalktığında istifa eden üye sayısı açıklandı

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Genel Başkanları Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından partide gerçekleşen istifalar hakkında konuştu.

HaberTürk canlı yayınında konuşan Usta, "İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var. İstifalar geri dönüyor. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun üzerinde yüzde 80-90 oranında döndü" ifadelerini kullandı.

'Daha güçlü bir şey oldu'

"Masada bir çalışma tarzı vardı, o tarzdan bir miktar uzaklaşıldığını düşünerek bir mesele çıktı. Daha sonra masa çalışma ilkelerine geri döndü. Sonunda çok daha güçlü bir şey oldu" diyen Usta, "Toplumun beğenisini kazanmış, popüler, icraatlarıyla göz dolduran iki belediye başkanını Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak. Vatandaş bir tanesine razıyken bir anlamda ikisi birden Sayın Kılıçdaroğlu ile bir kampanya yürütecekler ve görev alacaklar" ifadesini kullandı.