Picasso'nun kızı babasının eserlerini vergi olarak Fransa'ya bağışladı

Ressam Pablo Picasso'nun kızı Maya Ruiz-Picasso, babasının 9 eserini veraset vergisi olarak Fransa devletine bağışladı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Picasso'nun yeni eserlerini ağırlamak ülkemiz için bir onur. Bu eserler, kültürel mirasımızı zenginleştirecek ve derinleştirecek" dedi.

Picasso'nun altı tablosu ve iki heykeli, Paris'teki törenle Picasso Müzesi'ne teslim edildi. Maya Ruiz-Picasso, ayrıca babasının bir çizim kitabını bağışladı.

İspanyol ressam Pablo Picasso, ömrünün büyük bir bölümünü Fransa'da yaşamıştı.