Pfizer-BioNTech, Omicron aşısı için tarih verdi

Pfizer- BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi.

Sputnik'in haberine göre, Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının Mart 2022'ye kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı. ​​​​​​