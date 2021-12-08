Pfizer- BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi.
Sputnik'in haberine göre, Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının Mart 2022'ye kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Pfizer-BioNTech, Omicron aşısı için tarih verdi
Pfizer- BioNTech, Mart 2022'ye kadar Omicron varyantına karşı aşının ellerinde olacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Pfizer- BioNTech, Omicron varyantına karşı aşı için tarih verdi.
Sputnik'in haberine göre, Pfizer- BioNTech, koronavirüsün yayılmaya devam eden varyantı Omicron'a yönelik aşının Mart 2022'ye kadar ellerinde olmasını umduklarını açıkladı.