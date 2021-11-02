Pfizer aşı satışından yıllık gelir beklentisini yükseltti: 36 milyar dolar

Pfizer, Covid-19 aşısının satışından elde edilecek yıllık gelir beklentisini 36 milyar dolara yükseltti.

Haber Merkezi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirdiği aşı satışından elde edilecek yıllık gelir beklentisini yükseltti.

Açıklanan tahmine göre şirket, 2021 yılında Covid-19 aşısının satışından toplam 36 milyar dolar gelir elde edecek.

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