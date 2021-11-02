YÖK Başkanı aşılama oranını açıkladı

YÖK Başkanı Özvar, 'Covid-19 aşıları; Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir' dedi.

Haber Merkezi

YÖK Başkanı Erol Özvar yüksek öğretimde aşılı öğrenci ve öğretim elemanları oranını açıkladı

Özvar, "Covid-19 aşıları üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir" dedi.

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