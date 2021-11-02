YÖK Başkanı Erol Özvar yüksek öğretimde aşılı öğrenci ve öğretim elemanları oranını açıkladı
Özvar, "Covid-19 aşıları üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YÖK Başkanı aşılama oranını açıkladı
YÖK Başkanı Özvar, 'Covid-19 aşıları; Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir' dedi.
Haber Merkezi
YÖK Başkanı Erol Özvar yüksek öğretimde aşılı öğrenci ve öğretim elemanları oranını açıkladı
Özvar, "Covid-19 aşıları üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir" dedi.