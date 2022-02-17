PFDK’dan Murat Sancak’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir."