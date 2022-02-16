Görüntüler ortaya çıktı: Murat Sancak televizyonu sahaya fırlatıyordu

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken, kulüp başkanı Murat Sancak maç sonunda hakem Ali Şansalan'a büyük tepki göstermiş, Hakan Şükür'ün hâlâ futbolun içinde olduğunu iddia edip "FETÖ'cü hakemleri temizleyin" demişti.
Bu açıklamalar sonrası Sancak'ın maç sırasında çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı.
Hakem Ali Şansalan'a sinirlenerek önünde yer alan televizyonu havaya kaldırdığı görülen Sancak, etrafındakiler tarafından engellenirken, bunun üzerine televizyonu yere fırlatarak kırdı.
Görüntüler ortaya çıktı: Murat Sancak televizyonu sahaya fırlatıyorduhttps://t.co/DFWQIe4XuF pic.twitter.com/2x9dI4oDpq— soL Haber (@solhaberportali) February 16, 2022