'FETÖ'cü hakemleri temizleyin' diyen Murat Sancak'a Cemaatçi polisten yanıt: Yalvarmıştı...

Firari Cemaatçi polis Soner Koç, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "Fetöcü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı tahrik etti. Futbolcuları sahada tehdit etti. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez" sözleri üzerine sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"Hey Allah ya. Ortalık kimlere kaldı! Zamanında Organize Şubeye gelip, kumar oynarken çekilen görüntüleri için 'amirim bu fotoğrafları sildirin, yemin ediyorum bir daha oynamayacağım' diye yalvaran Murat Sancak adam olmuş ta, kulüp başkanı olmuş" diyen Koç, "Ama dedim ya, müptezel işte! Organize Şube'de gözyaşlarıyla bir daha oynamıycam diye yalvaran ama kapıdan çıkınca yine Kıbrıs'a kumar oynamaya gidecek kadar müptezel bir kişiliktir bu. Bari bir gün bekleseydin" ifadesini kullandı.

Koç, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Kumar borcu nedeniyle aracın kurşunlanınca da "Bunca şehit varken, susmayız" diyerek şehitleri kumar müptezelliğine alet eden,

Sonra da Tank Palet fabrikasını hiç eden amcan Ethem Sancak'tan aldığın 10 milyon dolar ile kumar borcunu ödeyen sen değil misin?"