Hakemleri hedef alıp 'Hakan Şükür’e dikkat etsinler' dedi, yanıt geldi

Dün Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, "Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü var da hakemlerin içinde mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, taraftarı galyana getirdi" dedi.

Sancak, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Hakan Şükür’e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var!” ifadesini kullandı.

Sancak'ın bu açıklaması sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hakan Şükür, “Çalışmak zorunda olmasam hemen bir yayın açar sizler ile bu konu üzerinde eğlenceli ve bu gevezenin bağlı olduğu sistemi anlatan bir yayın yapardım. Olsun, bi ara inşallah konuşuruz. Hakemler, pozisyonunuzu alın yakalandık” dedi.