Hakan Şükür'den Murat Sancak'a yanıt: Türk futbolunu yönetenleri aktarıyor

Cemaat davası firarisi, eski AKP'li vekil Hakan Şükür, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrasında kendisine yönelik "Hakan Şükür’e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var!" diyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a çektiği videoyla yanıt verdi.

Hakan Şükür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayında, Sancak hakkında “Zamanı gelir, hukuki süreç yaşanır. Ağababalarından buluyor gücü, kişiliklerinden değil” ifadesini kullandı.

Şükür, şöyle konuştu:

'Delikanlılık, ekran şaklabanlığı, yerli ve millilik...'

“Saçmalıklara, aptallıklara cevap vermek zorunda kaldığım için hepinizden özür diliyorum. Ne idüğü belirsiz, Türk futboluna tepeden inmiş, kimin parasıyla kime hava attıkları belli olmayan, bir yerlere yaranmaya, yalakalık yapmaya çalışırken haddini aşan söylenecek sözlerin bazılarını söylemek istiyorum.

“Bir iskele sancak vardı” diye söze başlayan Şükür, “Hep aynı yolun yolcusu bunlar. Kimlere yanaşmak zorunda kaldıklarını açık açık beyan ederler. Bunların futbol versiyonu da var. Onlar da ayrı bir sancak. Çeşitli ihalelerden, bol sıfırlı paralardan istifade ederler. Delikanlılık, ekran şaklabanlığı ve yerli millilik dönemin ruhuna uygun hareketleri var. Onursuz da olsa bir kazanç biçimi bu" ifadesini kullandı.

'Delikanlıysan bunu ispatlarsın...'

Şükür sözlerine şöyle devam etti: “Bunların dini imanı para ve yalakalık. Ben Adana Demirspor’u, taraftarını severim. Umarım başarıları artarak devam eder. Ahmet Hakan’ın kankası, öyle diyeyim. Ben bu arkadaşa bütün dediklerini iade ediyorum. Zamanı gelir, hukuki süreç yaşanır. Ağababalarından buluyor gücü, kişiliklerinden değil. Başkalarının etkisiyle güçlü bunlar. Ben bu karaktersize diyorum ki, hesaplarımız sonuna kadar incelensin. Hangi ihaleyi kimden, hangi menajerden ne parası almış ortaya konsun. Delikanlıysan bunu ispatlarsın. Ha, öyle bir şey de yok

İsimler ve seslendiği kişiler. Cumhurbaşkanına sesleniyor, federasyon başkanına, beşli çetenin mensubuna sesleniyor. Buradan nerden medet umduğunu, Türk futbolunu yönetenleri aktarıyor. Rıdvan Dilmen ile yemekteymiş beyefendi. Bana erkeksen vekilken istifa et diyordu. Sana mı soracağım? Beni millet seçti. Yalvarırken öyle demiyordunuz. Çaldıklarınız ortaya çıkınca aslan kesildiniz. İnşallah, bu günleri aramazsınız. Hakemleri nasıl etki ediyorum? Neye göre konuşuyorsun sen? Bunları yapanlara konuş. Bunların hesabını vereceksin. Şu tipe bakar mısınız ya? Dönemin ruhuna göre gaza gelmeyin. Vatan haini sen ve ağababalarındır”.