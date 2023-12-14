PFDK açıkladı: Hakeme saldıran Koca'ya ömür boyu men, Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama

Görevinden istifa eden eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve kulüp yöneticilerinin sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i darp etmesinin ardından Ankaragücü kulübüne ve yöneticilerine verilen cezalar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanan karara göre; Ankaragücü kulübüne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.

Kurul, Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca ve kulüp görevlileri Şahin Yunus Şahin ile Kenan Çelikkaya'yı ise sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda, hak mahrumiyeti, "Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir" ifadeleriyle tanımlanımlanıyor.