Kesin ihracı istenmişti: Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Koca AKP'den istifa etti

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP üyeliğinden istifa etti.

AKP üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verildi.

Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edildi.

Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi. Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AKP üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Koca, 22. ve 23. dönem AKP Ankara Milletvekili olarak görev almıştı.

Ankaragücü'nün yeni başkanı Koca'nın 'ortağı' oldu

Öte yandan Ankaragücü yönetimi Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumrukladıktan sonra tutuklanması ve görevinden istifa etmesinin ardından kulüp başkanlığına İsmail Mert Fırat'ı seçti.

Fırat, hakem Meler’e yumruk atan Koca’nın ortağı olarak biliniyor. Koca'nın firması Rast Grup ile Fırat'ın firması Fırat Life Style, 2022 yılında satışa sunulan "NaturaVadi"nin yüklenici firması. Koca, lansman töreninde Fırat’ı sahneye davet ederek projeye birlikte imza attıkları için teşekkürlerini iletmişti.