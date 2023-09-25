'Peygamberlere hakaret ettiği' iddiasıyla dava açılan sağlıkçı meslekten men edildi

Çorum'da sosyal medya üzerinden "peygamberlere hakaret ettiği" iddiasıyla hakkında dava açılan sağlık teknikeri Hacer K., meslekten ihraç edildi.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık teknikeri Hacer K., geçen yıl şubat ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığı Hacer K., ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yargılaması sürerken meslekten ihraç edildi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Hacer K.'yi açığa alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianame ardından Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hacer K., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla yargılanmaya başladı.

"Peygamberlere hakaret ettiği" iddia edilen Hacer K., henüz yargılaması sürerken meslekten ihraç edildi.