Peşmerge-PKK gerilimi sürüyor: 'KDP itidalli olmalı, PKK uzak durmalı' açıklaması

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Meclisi üyesi Mele Bahtiyar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bölgesi'nde PKK ile Peşmerge arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

'KDP itidalli olmalı, PKK uzak durmalı'

Rudaw'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Amedi’de ve daha sonra Zaho’da 6 Peşmergenin öldüğü saldırıları hatırlatan Bahtiyar, “Eğer PKK böyle bir şey yapmışsa, ki şimdi reddediyor, büyük bir suç işlemiştir. Bununla birlikte, eğer PKK’nin böyle bir suçu işlediği ıspatlansa, tam böyle bir zamanda, sayın Mesud Barzani, KDP ve Kürdistan hükümetinin hikmeti ve büyüklüğü, bu şekilde kan dökülmesine izin vermesi, Kürdün Kürdü öldürdüğü kan deryalarının akmasını önlemesindedir. Bu defa da Güney’in evlatlarının kanı, Kürtlük uğruna verilmiş kurbanlar gibi görülsün, başka kurbanların önlenmesi için yaşanan hatalar olarak sayılsın. Hiçbir şekilde, hiçbir taraf daha fazla kan dökmek uğruna çevredekilerin tuzağına düşmesin. Çünkü sonucu yine beyhude olur” ifadesini kullandı.

Bahtiyar, “Bu olayların ardından, her şeyden önce PKK askeri-siyasi çözümü düşünmeli, gerillayı Peşmerge ile temas hatlarından, Kandil ve Gare’deki yerel idarelerden uzak tutmalıdır ki halk da NATO uçaklarının bombardımanından kurtulsun. KDP ise, daha itidalli ve sabırlı olmalı, geçen yıllarda yaptığı gibi bu duruma karşı siyasi ağırlığını korumalıdır" dedi.

'Türkiye'nin demokratikleştirilmesi Kandil’de Amedi’de savaşarak olmaz'

Rûdaw TV’ye konuşan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve parti sözcüsü Hanifi Turan, "İyi biliyoruz ki Türkiye devleti PKK'yi gerekçe göstererek Güney Kürdistan'a saldırıyor, Güney'in egemenliğini ihlal ediyor. PKK de Türkiye'ye bu gerekçeyi veriyor. Peki bu şekilde PKK daha nereye kadar geri çekilecek ki?” diye konuştu.

“PKK'nin bu yaptığı ne Kürdistan mücadelesi ile ne de Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ile bağdaşmıyor” diyen Hanifi Turan, “Türkiye'nin demokratikleştirilmesi Kandil’de Amedi’de savaşarak olmaz. Ben askeri uzman değilim ama bir gerilla gücü dar bir yerde sıkıştığında, elinde en modern silahlar bulunan, tankları topları, uçakları, füzeleri olan bir orduya karşı savaşamaz. PKK savaşıyorum diyor ama bakın Kuzey’de yürüttükleri savaş bitmiştir. Artık Kuzeyde de savaş kalmadı. Yani PKK acilen Güney Kürdistan’ın egemenliğini tanımalı” ifadesini kullandı.