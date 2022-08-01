Peskov: Kosova makamlarının talepleri tamamen mantıksız

Kosova'nın Sırbistan'dan alınan kimlik kartı ve plakalara yasak getirme girişimi, bölgede yaşayan Sırp nüfus tarafından öfkeyle karşılanırken büyük bir krizi tetiklemişti. Konuya ilişkin Moskova'dan Sırplara destek açıklaması geldi.

Düzenlenen olağan basın brifinginde Kosova'ya ilişkin bir soruyu cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Moskova Sırbistan'ı kesinlikle destekliyor. Sırpların tüm haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Kosova'yı çevreleyen durumda Sırbistan'ı desteklediğini ve kuzeyde yaşayan Sırplara ilişkin Kosova'nın taleplerinin asılsız olduğunu söyledi. Peskov, "Kosovalı Sırplara yakınız. Bunların [Kosova makamlarının taleplerinin] kesinlikle mantıksız talepler olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan Batılı ülkeleri, Kosovalı yetkilileri "pervasız adımlara karşı uyarmaya" çağırırken, orada yaşayan Sırpların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.Peskov, "Elbette, Kosova'yı tanıyan ve garantör olan ülkelerin, Kosova makamlarını gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabilecek pervasız adımlar atmamaları konusunda uyarmak için tüm etkilerini kullanmaları gerektiğine inanıyoruz". dedi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Tanrıya şükür, gece belirli bir şiddetten kaçınıldı, ancak durum sadece bir ay ertelendi, bu nedenle her tarafın dikkatli olması çok önemli" dedi.

Kosova kararını 1 Eylül'e erteledi

Kosova makamlarının 1 Ağustos günü Sırbistan'a ait kimlik ve plakaları yasaklama adımı, kuzeyde yoğun olan ve 'sınırı' düzenli olarak geçen Sırp nüfus tarafından vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmak olarak görülmüş ve tepki toplamıştı. Sırp nüfus Kosova'yla Sırbistan arasındaki geçişlere barikatlar kurarken, Kosova'nın Sırbistan sınırına silahlı güçlerini yığmasıysa krizin büyümesine neden olmuştu.

Sabah saatlerinde ABD büyükelçisi Jeffrey Hovenier ile Kosova yönetimi arasında gerçekleşen görüşme sonrasında, Priştine belge yasağı kararını 1 Eylül gününe kadar ertelediğini açıklamıştı. Bugün öğle saatlerinde de sınırdaki barikatlar kaldırılmaya başlandı.

Kosova'nın 'bağımsızlığı' Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere, dünyanın önemli bir bölümü tarafından tanınmıyor. Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor, ancak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'da NATO ve ABD askerleri konuşlanmış durumda.

Kosova'nın yönetiminin Sırp belgelerini kabul etmeme girişimi, bölgedeki egemenlik tartışmalarını alevlendirmenin yanı sıra, kuzeyde yoğun olan ve 'sınırı' düzenli olarak geçen Sırp nüfusun vatandaşlık haklarından da mahrum bırakılması anlamına gelmesi nedeniyle tepki toplamıştı.

Pazar akşamı NATO’nun Kosova Gücü (KFOR) heyeti, “bölgede istikrarın tehlikeye girmesi durumunda” askeri müdahaleye hazır olduğunu belirten bir bildiri yayınlarken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’se bir KFOR komutanının gece yarısına kadar sahada olacağını açıklamıştı. Vučić, KFOR’un Arnavut özel kuvvetlerinin silah kullanmasını önleyeceğini ve Kosova'nın güvenlik güçlerinin bölgede konuşlandırılamayacağı anlaşmasına bağlı kalacağını söylemişti.