Kosova'nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılmaya başlandı

Kosova’nın Sırp nüfusa dönük kimlik kartı ve plaka uygulamasının başlattığı kriz devam ederken, bölgenin kuzeyindeki Rudare'de yolları kapatmak için konulan araçlar çekilmeye başlandı.

Mitrovica'dan yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Rudare köyü, Jarinje'ye giden otoyolun geçiş noktası.

Öte yandan Kosova Polisi, Jarinje ve Brnjak'taki sınır geçiş noktalarının kapalı kalmaya devam ettiğini doğruladı.

Kosova, Sırbistan’a ait kimlik kartı ve plaka taşıyanları kabul etmeyeceğini ilan ederken bu durum bölgedeki Sırp nüfus tarafından öfkeyle karşılanmıştı. Sırp protestocular Sırbistan’a geçiş noktalarını kapatırken ABD’yle görüşen Kosova yönetimi kimlik kartı uygulamasını bir ay erteleme kararı almıştı. Pazar günü erken saatlerde, Kosova'daki kolluk kuvvetleri yetkilileri, Sırp ehliyetlerini ve kimliklerini yasaklama kararı üzerine bölgede yerel polise ateş edildiğini açıklamıştı. Polis, Jarinje ve Brnjak idari geçiş kapılarını kapatmış, hem Sırpların hem de Arnavutların yaşadığı bölgelerde hava saldırısı sirenleri duyulmuştu.

Kosova protestolar gerekçesiyle silahlı güçlerini kuzeye yığarken NATO’nun Kosova Gücü (KFOR) heyeti, “bölgede istikrarın tehlikeye girmesi durumunda” askeri müdahaleye hazır olduğunu belirten bir bildiri yayınlamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’se KFOR’un Arnavut özel kuvvetlerinin silah kullanmasını önleyeceği konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, daha önceki bir açıklamasında, ayrılıkçı Kosova Cumhuriyeti polisinin bölgenin kuzey bölgelerinde yaşayan Sırplara karşı askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti. Belgrad'ın barışı korumak için çalışacağını söyleyen Vučić, yurttaşlarını Priştine yönetiminin kendilerini "Sırp saldırganlığının" kurbanları olarak göstermeye çalışacağı herhangi bir provokasyona kanmamaya çağırmıştı.

Arnavutluk’tan destek açıklaması: Sırbistan’ın hakkı yok

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova’nın Sırplara ait belgeleri tanımama kararına ilişkin “Kosova egemenliğini kullanma hakkına sahip, Vučić’se kuzeydeki grupları besleme hakkına sahip değil” dedi.

Tiran'a gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Rama, Kosova'nın anlaşmaları uygulama ve toprak egemenliğini kullanma hakkı ve görevi olduğunu söyledi. Ayrıca Sırbistan cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'i, “anlaşmaların uygulanmasına karşı çıkan belirli grupları beslemekle” suçladı.

İspanya Kosova’yı tanıma yolunda adım atmayacak

Rama, Sanchez ile Kosova'nın bağımsızlığı hakkında görüştüğünü, ancak İspanya'nın Kosova'nın bağımsızlığını tanımama kararının İspanya'nın kendisiyle ilgili nedenlerden dolayı değişmediğini de söyledi.

Kosova'daki kimlik krizi

Kosova'nın 'bağımsızlığı' Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere, dünyanın önemli bir bölümü tarafından tanınmıyor. Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor, ancak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'da NATO ve ABD askerleri konuşlanmış durumda.

Kosova'nın yönetiminin Sırp belgelerini kabul etmeme girişimi, bölgedeki egemenlik tartışmalarını alevlendirmenin yanı sıra, kuzeyde yoğun olan ve 'sınırı' düzenli olarak geçen Sırp nüfusun vatandaşlık haklarından da mahrum bırakılması anlamına gelmesi nedeniyle tepki toplamıştı.