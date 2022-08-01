Kosova'nın Sırplara dönük yasak kararı 1 Eylül'e ertelendi

Kosova yönetiminin Sırp nüfusa yönelik Sırbistan kimlik kartı ve plakası taşıyanların bölgeye girişini yasaklama uygulaması tansiyonları yükseltti. Bugün itibariyle yürürlüğe girmesi hedeflenen uygulama yoğun tepkiyle karşılaşırken, Kosova yönetimi Sırbistan belgeleri taşıyanlara dönük yasak kararını 1 Eylül’e ertelediğini duyurdu.

Karar, ABD büyükelçisi Jeffrey Hovenier ile Kosova yönetimi arasında gerçekleşen görüşme sonrasında geldi.

Akşam saatlerinde NATO’nun Kosova Gücü (KFOR) heyeti, “bölgede istikrarın tehlikeye girmesi durumunda” askeri müdahaleye hazır olduğunu belirten bir bildiri yayınladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’se bir KFOR komutanının gece yarısına kadar sahada olacağını açıkladı. Vučić, KFOR’un Arnavut özel kuvvetlerinin silah kullanmasını önleyeceğini ve Kosova'nın güvenlik güçlerinin bölgede konuşlandırılamayacağı anlaşmasına bağlı kalacağını kaydetti.

Öte yandan Kosova yönetimi, bölgede ‘Belgrad tarafından kışkırtılan saldırgan eylemler olduğunu’ öne sürerken buna karşı ABD ve AB’yle düzenli temas içinde olduğunu açıkladı.

Gelişme, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić’in barışçıl bir çözüm çağrısında bulunmasından birkaç dakika sonra geldi. Vučić, uluslararası temsilcileri gerginliğini azaltmaya yardım etmeye çağırırken, kuzey Kosova'daki Sırplara da “cesaretleri" için teşekkür etti.

Vučić, anlaşmazlığın bugün çözüleceğini söylerken “Güzel haberler alacağımıza inanıyorum, umarım bu iş bu gece değil yarın biter" dedi.

Ne olmuştu?

Pazar günü erken saatlerde, Kosova'daki kolluk kuvvetleri yetkilileri, Sırp ehliyetlerini ve kimliklerini yasaklama kararı üzerine bölgede yerel polise ateş edildiğini açıklamıştı. Polis, Jarinje ve Brnjak idari geçiş kapılarını kapatmış, hem Sırpların hem de Arnavutların yaşadığı bölgelerde hava saldırısı sirenleri duyulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, daha önceki bir açıklamasında, ayrılıkçı Kosova Cumhuriyeti polisinin bölgenin kuzey bölgelerinde yaşayan Sırplara karşı askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti. Belgrad'ın barışı korumak için çalışacağını söyleyen Vučić, yurttaşlarını Priştine yönetiminin kendilerini "Sırp saldırganlığının" kurbanları olarak göstermeye çalışacağı herhangi bir provokasyona kanmamaya çağırmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti’yse Pazar günü insanları provokasyonlara ve yanlış bilgilere yenik düşmemeye çağırırken, Sırbistan'ı da gerilimi tırmandırmakla suçladı.