Peskov: Batı, Belarus'a nükleer silah konuşlandırma planlarımıza histerik tepki veriyor

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov Rossiya 24 kanalına verdiği söyleşide, Batı'nın Avrupa'daki ABD nükleer silahlarını görmezden gelerek, Rusya'nın Belarus'ta nükleer silah depolama tesisleri inşa etme niyetine histerik bir şekilde yanıt verdiğini öne sürdü.

Peskov, "Kolektif Batı, ülkemizin çevresinde Avrupa'da konuşlu ABD nükleer silahları konusunu hatırlama eğiliminde değil, ancak bu durumda, Belarus'ta taktik nükleer silah depolama tesisleri inşa etme planlarımıza histerik tepki göstermeye eğilimliler." dedi.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Belarus tarafının talebi üzerine taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söylemişti. Aynı zamanda tarafların silah transferini görüşmediklerini söyleyen Putin, Belarus topraklarında bir taktik nükleer silah depolama tesisinin inşasının 1 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.