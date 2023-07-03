Pervin Buldan'dan İmralı açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı nedeniyle gittiği Van'da temaslarını sürdürüyor.

MEBYA-DER ziyaretinde konuşan Buldan, Öcalan'a ilişkin konuştu.

Buldan, “Sayın Öcalan’dan haber alınamıyor, aile ve avukat görüşleri yaptırılmıyor. Bu ülkenin kendi çıkarmış olduğu mevcut yasalara uymadığı bir dönem. Kürt halkının en hassas noktalarından olan Sayın Öcalan’a yönelik bu tecridi uygulamanın elbette ki birçok sebebi var. Sayın Öcalan’ın aile görüş hakkının, kısıtlandığı, uygulanmadığı ve AKP’nin bu konuda suç işlediği bir dönemdeyiz. Tecrit bir insan hakları sorunudur ve uzun süredir İmralı Cezaevinde uygulanıyor. Bu durum, artık tüm topluma sirayet eden bir mesele haline geldi. Bu tecridi kabul etmediğimizi ve bir an önce tecridin kaldırılması ve Sayın Öcalan’ın bütün cezaevlerinde de olduğu gibi herkesin hakkı olan avukat ile aile görüşlerini de bir an önce yapılmalıdır” dedi.