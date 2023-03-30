Pervin Buldan: Parlamentoda en az 100 vekil hedefliyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti’nin Seçim Beyannamesi’ni açıkladığı toplantıda konuştu.

Yeşil Sol Parti'nin seçim sloganı “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” ve “Dîsa em” oldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Sancar, "Hep birlikte eşit, özgür ve demokratik bir cumhuriyeti kurmaya kararlıyız, gücümüz var, irademiz sağlam" derken, "mutlaka başaracağız" ifadesini kullandı.

Buldan ise yaptığı konuşmada, "Önce sandıkları, sonra da parlamentoyu Yeşil Sol'un rengine büründürmek için geliyoruz, parlamentoda en az 100 vekil dedik, gelin hep birlikte Meclis'in yeni yüzleri biz olalım" ifadesini kullandı.