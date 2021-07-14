Pervin Buldan AKP’ye seslendi: Masaya oturacak tek bir Kürt bulamayacaksınız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antep’te muhalefete dönük eleştirilerinin “AKP ile masaya oturacaklar” diye çarpıtıldığını belirterek, “Bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların ardından AKP ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), “Savunma Kampanyası” kapsamında Urfa’da “HDP’liyiz, her yerdeyiz” sloganıyla halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, partililer tarafından kent girişinde karşılandı.

'Saldırıları organize edenleri tanıyoruz'

Buluşmada halka seslenen Buldan, şunları söyledi:

“Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Urfa’dayız. peygamberler kentindeyiz. Burada olmaktan onur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Bizim mücadelemizde, yani barış demokrasi ve özgürlük mücadelesinde emeği olan ancak bugün aramızda olmayan, bu mücadeleye büyük emekler veren, Muhsin Meliklerden, İbrahim Ayhanlara kadar bütün yoldaşlarımızı saygıyla sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu mirası, bu bayrağı asla yere düşürmeyeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Temmuz ayındayız, 20 Temmuz’a az bir zaman kaldı. 20 Temmuz özellikle Suruç katliamının yıl dönümü olması vesilesiyle bir kez daha Suruç’ta Ankara Garı’nda bu anlamda Türkiye’nin her yerinde yapılan bu katliamda yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Bu katliamı işleyenler, aynı zihniyeti taşıyanlar, sadece Suruç’ta Ankara’da değil, çok yakın bir zamanda İzmir il örgütümüzde sevgili Deniz Poyraz’ı da Marmaris’te de aynı amaçla bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu katliamların arkasında, Suruç, Ankara Gar Katliamı’nı yapanların, İzmir’deki Deniz Poyraz’ı öldürenleri, bugün Marmaris’e saldıranların, aynı ekipten olduklarını çok iyi biliyoruz. Organize edenleri tanıyoruz. Katliamları gerçekleştirenleri tanıyoruz.Bunların hesabını elbette yargı önünde, adalet önünde soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Urfa bereketli topraklarıyla, bu toprakların Urfa halkına, bir geçim kazandırmasını engelleyenler, halkının mevsimlik işçi olarak Türkiye’nin batısına gitmesine neden oluyorlar En fazla Urfa halkı mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Urfa’nın toprakları dünyanı bile doyuracak derinlikle olmasına rağmen bunları engelleyenler, bunun hesabının elbette seçimlerde verecekler. İşçi olarak metropollere gidenler, ülkenin batısına gidenler, yolda kaza geçirip yaşamını yitiriyor ya da ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun nedeni bu ülkeyi yönetenlerin, iktidarın, AKP’nin Kürtleri, HDP’yi her gün hedef göstermesi, Kürt düşmanlığını açık yapmasından kaynaklanıyor.

'AKP bir kez daha vicdansızlığı ortaya koydu'

Urfa halk bu düşmanlığınız karşısında en iyi cevabı sandıklarda verecektir. Biz dün Antep’teydik, bugün geleceğimiz biliniyordu. Sabah Urfa Adliyesi önünde 128 gündür adalet nöbeti tutan Şenyaşar Ailesini gözaltına aldılar. Bugün onları ziyaret etme ihtimalinden dolayı Şenyaşar Ailesi’ni gözaltına aldılar. Bu ahlaksızlığı, hukuksuzluğu bugün bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Yapılması gereken, Şenyaşar Ailesi’ni gözaltına almak değil, onların adalet çığlığına haykırışına kulak vermektir. AKP hükümeti bir kez daha bu vicdansızlığını ortaya koydu. Şenyaşar ailesinin adalet çağrılarına karşılık olarak onları bir kez daha gözaltına aldılar. Onları ziyaretimiz elbette önemlidir. Ama biz bugün ziyaret ihtimaline karşı gözaltına alınıyorsa, bütün Kürtler, milyonlar Şenyaşar Ailesiyle birliktedir. Onların adalet çağrısı, bizim adalet çağrımızdır. Onların yaşadığı hukuksuzluk elbette HDP’nin gündemidir. Onlar bun adalet arayışını, ancak ve ancak adaletle bitirecekler. Böyle gözaltına alarak, HDP’yi onları ziyaret etmesini engelleyerek, bu haksızlığı hukuksuzluğu ortadan kaldıramazsınız. Emine Şenyaşar annemize saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz."

'AKP ile oturacak tek bir Kürt yok'

Bugün AKP’nin Kürtlere zulmü, AKP’nin Kürtlere baskısı ortadadır, nettir. Bu ülkeyi öyle bir zorbalıkla yönetiyor ki seçimlerde bir kez daha iktidara gelmeyi hedefliyorlar. Ancak artık Türkiye halklarının ve Kürtlerin AKP’nin yalanlarına karnının tok olduğunu ve asla onların yalanlarına hiç bir zaman kanmayacaklarını bir kez daha göstermenin zamanı gelmiştir. Dün Antep'te çözüm sürecindeki o kıymetli zamandan bahsettim. Bu açıklamamı çarpıtanlar, çözüm sürecinde bir kez daha AKP ile masaya oturmak istiyorlar diyenler, bugün AKP’nin yaptığı zulümler karşısında, kayyımların, cezaevinde olan milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, her gün operasyonlarla yöneticilerimizin gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının, her gün hakkımızda açılan davaların, fezlekelerin, yine bu ülkede yapılan bütün hukuksuzlukların karşısında AKP ile masaya oturacak tek bir Kürt yoktur, olamaz.

'Kürtler yapılanları unutmayacak'

Ülkeyi anti demokratik uygulamalarla yönetenler, halkların, başta Kürt halkı olmak üzere, yürüttüğü siyasetin önüne engel çıkaranlar, Kürtlerin dilini yasaklayanlar, Kürtlerin seçilmişlerine baskı uygulayanlar, Kürtlere seçme ve seçilme hakkını çok görenler, Kürtlere adaleti, hakkı, hukuku yok sayanlar, Kürt halkına her gün zulüm yapanlar iyi bilsin ki, artık son günlerini, son demlerini yaşıyorlar. Onlar da görüyorlar, biliyorlar. Anketlerde baş aşağı gidiyorlar, oy kaybediyorlar. Bunun için Diyarbakır’a gidip, Kürtlere göz kırpıyorlar. Sizin Diyarbakır’a gitmeniz, Hakkari'ye gitmeniz, Van’a gitmeniz, ne Van halkını, ne Hakkari halkını ne Diyarbakır halkını barış, özgürlük, demokrasi mücadelesinden, ama aynı zamanda sizin bize uygulamış olduğunuz haksızlıkların unutulmasına asla vesile olmayacaktır. Kürtler ölene kadar, sonuna kadar sizin bu zulümlerinizi, bize yaptıklarınızı, Selahattin Demirtaşları, Figen Yüksekdağları cezaevinde tutmanızı, Kürt halkının her türlü iradesini gasp etmenizi asla ve asla unutmayacaktır. AKP’ye bunu bir kez daha bunu hatırlatıyoruz."