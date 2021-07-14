HDP'den AKP'ye: 'Çözümü düşünüyorsanız muhatap Öcalan’dır, buyurun görüşün'

Halkların Demokratik Partisi Cizre İlçe Örgütü 1’inci Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kongrede konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay, Kürt sorunun çözümü noktasında muhatabın Öcalan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Neymiş çözüm sürecini HDP bitirmiş. İnsanları bodrumlarda diri diri kim yaktı? Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı kim tutuklattı? Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum diyen kimdir? Kendilerince Kürtlerin aklıyla dalga geçiyorlar. İstanbul’da Kürtçe hutbe okuyan imamları kim tutuklattı? Madem çözüm sürecini sen bozmadın elini tutan mı var. Neden çözmüyorsun? Çözümün muhatabını neden insanlık dışı bir tecride maruz bırakıyorsun. Buradan HDP olarak sesleniyoruz; Çözümü düşünüyorsanız muhatap Sayın Öcalan’dır, buyurun görüşün. İmralı’daki tecridi kaldırmadığınız müddetçe Kürtler sizin boş vaatlerinize asla inanmayacaktır."