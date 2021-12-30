Peru'da şamanlardan yeni yılda pandeminin bitmesi için ayin

Peru'daki şamanlar, Lima'daki San Cristobal tepesinde geleneksel yıl sonu duasına çıktı. Duada 2022 için And yerlilerinin tanrıçası "Toprak Ana" Pachamama'dan pandemiyi bitirmesi ve uluslararası gergin ilişkileri sonlandırması istendi.

Ayin sırasında uluslararası tansiyonun düşürülmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden gibi liderlerin portreleri kullanıldı.

Önümüzdeki yıl sağlık, şans ve mutluluk getirmenin yanı sıra, şamanlar Peru Milli Takımı'nın başarılı olması ve Ukrayna sınırındaki geriliminin azaltılması için de dua etmiş bulundu.

Peru menşeli La República, ayinin görüntülerini yayınladı: