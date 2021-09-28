Diyanet Peru ve Japonya'ya da el attı

Halkın bütçesinden çok büyük paraların aktarıldığı Diyanet, bu paraların önemli bir bölümünü de "yurtdışı" faaliyetlerine harcıyor. Suriye'de 500'ün üzerinde cami tadilatı işine girişen Diyanet, Belarus ve Kırgızistan'da da benzer faaliyetlere milyonlarca lira harcıyor. Sadece bu da değil, Diyanet elini Japonya ve Peru'ya kadar uzatmış durumda.

46 milyon harcandı

Diyanet’in yurtdışında 52 din hizmetleri müşavirliği ve 38 ataşeliği bulunurken, kurumun yaklaşık 2 bin görevlisi yurtdışında görev yapıyor.

2020'de yurtdışı çalışmalar için 46 milyon lira harcayan Diyanet, 2019 yılında 160 olan yurt dışı eğitim programı sayısının 2023’te 1.778’e çıkarılması hedefliyor.

Suriye’de tadilatına devam ettiği 161 cami var

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yurt dışındaki cami inşaatlarını da sürdürüyor. 2020 bütçesi 56 buçuk milyon TL'nin üzerindeki (56.684.953 TL) vakıf, yurt dışı cami inşaat ve tadilatı için yüklü para harcıyor.

Vakfın sadece Suriye’de tadilatına devam ettiği 161 cami var. Türkiye Diyanet Vakfı’nın bugüne kadar Suriye’de tadilatını gerçekleştirdiği 491 cami ve hizmet binası için harcadığı para, (24.472.958 TL…) 24 buçuk milyon TL'ye yakın.

2020 yılında Belarus Minsk Cami müştemilatının elektrik, ısınma, su ve kanalizasyon masrafları için 35 bin 250 dolar, Kırgızistan Bişkek İmam Serahsi Camii ve müştemilatının aynı masrafları içinse 40 bin dolar harcandı.

Japonya ve Peru...

Diyanet, Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da “Aile Seminerleri” düzenliyor. Aile semineri düzenlenen son ülkelerden biri, Japonya oldu. 100’de fazla ülkede faaliyet gösteren Diyanet tarihinde ilk kez geçen sene Peru’ya din görevlisi gönderdi. Amaç, “Peru’da bulunan Müslüman kardeşlerimize din hizmeti sunmak, İslami kurum ve teşkilatlarla işbirliği tesis etmek, tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek” olarak açıklanıyor.



