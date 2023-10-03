'Personel istihdamında mülakatın kaldırılması' önerisine AKP ve MHP'den ret

Saadet Partisi'nin, personel istihdamında mülakatın kaldırılmasına ilişkin bugün TBMM Genel Kurulu’na getirdiği grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, şöyle dedi:

"Bütün mesele hakkaniyetsiz mülakat zilleti. Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce bir söz verdi değil mi? Geçen günlerde de, 'söz verdiysek yaparız' gibi bir ifade kullandı. Ancak Milli Eğitim Bakanı çıktı, 'mülakat gibi mülakat yapacağız' dedi. Kendinden önceki dönemleri yok sayan, eleştiren bir anlayışla kendinden önce 'mülakat gibi mülakat' yapılmıyor muydu? Gençlerin hakkı mı yeniyordu? Bu sözü sayın bakan söylemiş midir yoksa söyletilmiş midir? İyi polis kötü polis rolüne mi bürünülüyor? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum."

'Mülakat uygulaması yapısal bir sorun haline gelmiştir'

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, şunları söyledi:

"15 Temmuz itibariyle OHAL süreciyle birlikte kamuda mülakatlar gündeme getirildi. Ancak hukuki olarak OHAL son bulsa bile bu pratikte kendini sürdürmeye devam etti. Mülakat sistemi de olağan ve sürekli bir hale getirildi. Mülakat uygulaması yapısal bir sorun haline gelmiştir. Kamuda işini ehline vermekten ziyade nepotizmin iyice ayyuka çıkmasına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatlerini sıraladığında, kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağını söyleyerek kamuda mülakatların kaldırılacağının müjdesini vermişti.

Tutmadığınız sözler nerede? Üstelik tutmadığınız sözler sadece mülakat sistemiyle ilgili değil. Deprem bölgesinde, seçim öncesinde ziyaret ettiğiniz yerlerde verdiğiniz sözlerin hiçbirinin bugün orada bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Kış geliyor ve deprem bölgesi için verdiğiniz sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kendi gözlerimizle gördük. Bunu yurttaşlar da soruyor bizlerde sizlere soruyoruz."

'Birileri çıkıp sırf yandaş değil diye mülakatta bu çocuklarımızı eliyor'

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar şöyle konuştu:

"Eğitim sahibi gençler, yazılı sınavlarda 95-100 puan almalarına rağmen sırf yandaş olmadıkları için mülakatlarda eleniyorlar. Onların yerine bakanın dediği gibi kendilerince inançlı olanlar fakat yandaşlıktan başka hiçbir meziyeti olmayan veya sadece imam hatip mezunu oldukları için kamu kurumlarında önemli makamlara getiriliyorlar. Çocuklarımız yıllarca emek veriyor, hayatlarının bir kısmından çalıp ders çalışıyor. Sonra birileri çıkıp sırf yandaş değil diye mülakatta bu çocuklarımızı eliyor. Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak hepimizin boynunun borcudur. Artık birilerinin hakkını başka birisi yemesin. Adalet herkes için adalet olsun." (ANKA)