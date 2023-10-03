Mülakatlar yılan hikayesine döndü: Erdoğan başka, Bakan Tekin başka konuşmaya devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımında mülakat tartışmalarına ilişkin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" dedi.

NTV'ye konuşan Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyleyen Tekin, yeni sisteme dair "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp 'Şunları söyledim"'diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum" dedi.

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım" dedi.

Yılan hikayesine dönen mülakat tartışması

Seçim öncesinde, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülakatın kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu. Ayrıca Erdoğan'ın seçim beyannamesinde mülakatın kaldırılcağı belirtilmişti.

Seçimlerin ardından Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini, öğretmen alımlarında yapılacak mülakatın kamera kayıdı altına alınacağını söylemişti. Tekin, Erdoğan'ın seçim beyannamesinde mülakatın kaldırılacağının yer aldığının hatırlatılması üzerine verdiği cevapta "Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik" demişti.

Tekin'in mülakata dair açıklamalarının ardından, Erdoğan konuya ilişkin en son şu açıklamada bulunmuştu:

"Görevin gerektirdiği hallerde hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz."