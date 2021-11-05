Pentagon'dan 'Suriye tezkeresi' sorusuna cevap: Odak noktamız IŞİD'dir

Mecliste Suriye'ye yönelik tezkerenin iki yıl daha uzatılmasının onaylanmasını takiben sınır ötesi yeni bir askeri harekât ihtimali de gündeme geldi. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın brifingi sırasında kendisine sorulan bir soruyu "Türkiye'nin eylemleri hakkında spekülasyon yapamam ve yapmayacağım" şeklinde cevapladı.

Brifing sırasında bir gazetecinin ABD'nin bölgedeki vekilleri SDG'ye ithafen "Türkiye adına konuşamayacağınızı biliyorum ama ABD'nin müttefiklerini, özellikle SDG'yi [...] savunmaya ne kadar istekli olduğunu söyler misiniz?" sorusuna Kirby odak noktalarının bölgede IŞİD'e karşı mücadele olduğu şeklinde yanıt verdi.

'Türkiye de bilincinde...'

Kirby şöyle konuştu:

"Bakın, açıkçası Suriye'deki odak noktamızı ve Suriye'deki SDG müttefiklerimizin odak noktasını IŞİD'e karşı mücadelede tutmak istiyoruz ve biz bunun için oradayız. Orada olmamızın tek amacı budur. Türkiye'nin eylemleri hakkında spekülasyon yapamam ve yapmayacağım. Bu gerçekten Ankara'nın konuşması gereken bir soru. Ancak, IŞİD'i kovalamaya devam etmek için Koalisyon içindeki - ve bu bir Koalisyondur - yeteneğimizi saptıracak herhangi bir eylem görmek istemiyoruz. Ve hepimiz, Türkiye dahil hepimiz şu bilinçteyiz, IŞİD'in Suriye içinde büyümesini veya daha kabiliyetli hale gelmesini görmemek gibi ortak bir çıkarımız var."

Muhabirin, ABD'nin SDG'ye yardım edip etmeyeceğini özellikle sorması üzerine Kirby "Yine, odak noktamız, ben sadece bu şekilde tekrar söyleyeceğim: Suriye'deki odak noktamız IŞİD'e karşı" cevabını verdi.