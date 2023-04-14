Pentagon'dan 'Süleymaniye saldırısı' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymaniye Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırının ABD güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi'nin bulunduğu noktanın 100 metre ilerisinde gerçekleştiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün düzenlediği basın toplantısında Mazlum Abdi’nin Süleymaniye’de bulunması hakkında, "Ziyaret, IŞİD’e karşı yürüttüğümüz ortak mücadele kapsamında gerçekleşti” dedi. Patrick Ryder patlamada, can kaybı olmadığını ve saldırının kendilerine 100 metre mesafede olduğunu doğrulayabileceklerini belirterek, "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) olayı soruşturuyor" dedi.

7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir hava saldırısı düzenlenmiş ve saldırının hedefinin SDG Komutanı Mazlum Abdi olduğu belirtilmişti.

SDG'den yapılan açıklamada, SİHA saldırısı esnasında Mazlum Abdi'nin Süleymaniye'de olduğu doğrulanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan uçuşlara kapatıldığını açıklamıştı. Açıklamada, bu kararın alınmasının nedeninin “PKK’nın Süleymaniye’deki faaliyetleri” olduğu ifade edilmişti.