Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna verme kararı alınan misket bombalarının Kiev’e teslim edildiğini belirtti.

Pentagon Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Douglas Sims, bugünkü basın toplantısında, misket bombalarının Ukrayna’ya teslim edilip edilmediği sorusuna, “Misket bombalarımız artık orada" ifadelerini kullandı.

Sims, diğer ülkelerin de Ukrayna’ya misket bombalarını verdiğini iddia etti. Yetkili, “Orada, daha önce üçüncü ülkelerin teslim ettiği misket bombalarının bulunduğunu biliyoruz” dedi.

'Ukrayna'nın karşı taarruzu istediğimiz hızda ilerlemiyor'

Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun sonuçları sorulan Sims, “Tercih ettiğimiz hızla ilerlemeyebilir” diyerek Ukrayna ordusunun taarruz kapsamında 'oldukça sert çatışmalar' yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz’da, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlayacaklarını duyurmuştu. Rusya, bu tür sevkiyatların siviller için risk oluşturduğunu ve krizi uzatmayı amaçladığını bildirmişti.