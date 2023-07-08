Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası desteğine tepki: 'Korkunç bir hata'

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği mülakatta, Ukrayna'ya misket bombası desteğiyle ilgili konuştu. Ukrayna'ya misket bombası vermenin "çok zor bir karar" olduğunu ifade eden Biden, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü aktardı.

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri Betty McCollum ve Barbara Lee, Biden hükümetinin Ukrayna'ya misket bombası desteği verecek olmasını eleştirdi.

Fox News'un haberine göre, Minnesota'nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi McCollum, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesine yeşil ışık yakmasının "korkunç bir hata" olduğunu söyledi. McCollum açıklamasında, "Biden yönetiminin misket bombalarını Ukrayna'ya transfer etme kararı gereksiz ve korkunç bir hatadır" ifadesini kullandı.

Misket bombalarının sonucunun 'acı ve ölüm' olduğunu vurgulayan McCollum, "ABD, Vietnam Savaşı'ndan kalma misket bombalarını Laos'tan çıkarmak için yılda on milyonlarca dolar ödüyor çünkü bu savaş kalıntıları sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor" dedi. McCollum, misket bombalarının 'Ukrayna'ya depolanmak yerine ABD stoklarından imha edilmesi' gerektiğini belirtti.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Lee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden hükümetinin Ukrayna'ya misket bombası desteğinin 'endişe verici' olduğunu söyleyerek söz konusu bombaların kalıntılarının yıllarca siviller için tehlike oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya kendi envanterinden yapacağı 800 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında misket bombalarının da verileceğini duyurmuştu.