Zelenskiy'den Erdoğan'la görüşme sonrası paylaşım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zelenskiy, paylaşımında, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek için minnettarım" dedi.

Zelenskiy'in paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştük. Çok önemli müzakerelerde bulunduk. Hem Karadeniz bölgesi, hem de genel olarak Avrupa'da güvenliği konuştuk. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek için minnettarım. Barış Formülü'nü ele aldık. Ülkelerimizin, halklarımızın ve çıkarlarımızın korunmasını görüştük. Vilnius'ta yapılması planlanan zirveye dikkatimizi verdik.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin korunması ve gelişmesini ve gıda güvenliği için gösterilecek çabaları ayrıca konuşacağız. Dünya terörün her türlüsünden korunmalı."