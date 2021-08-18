Pentagon: Uçağımız kalkarken 'birkaç ölüm' oldu

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pentagon'un bir C-17 askeri nakliye uçağının Kabil uluslararası havaalanından Afgan sivillerin yanında tutunarak ayrılmasından sonra "birkaç ölümün yaşandığından" haberdar olduğunu söyledi.

Kirby, "Açıkçası, sadece görsel kanıtlarla ve Hava Kuvvetleri'nin buna dahil olan en az birkaç ölüm olduğunu ifadesiyle biliyoruz ancak Hava Kuvvetleri'nin toplam kayıpların kesin rakamları açısından incelemesinin önüne geçmek istemiyorum" dedi.

ABD'nin Kabil havalimanından gerçekleştirdiği tahliyeler sırasında uçağa binmeye çalışan Afgan sivillerin uçağa tutunmaya çalıştığı ve havalanan uçaktan insanların aşağı düştüğü görüntüler yayılmıştı.

Vice News uçaktan düşerek yaşamını yitirenlerden birinin 17 yaşındaki bir genç olduğunu açıkladı.