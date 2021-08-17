Pentagon: Taliban ile düşmanca bir etkileşimimiz olmadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan’daki ABD vatandaşlarının tahliyesinin devam ettiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kirby, “Taliban ile düşmanca bir etkileşimimiz olmadı” dedi.

“ABD ordusu komutanları havaalanında Taliban temsilcileriyle görüşüyor” diyen Kirby, "Her şey yolunda giderse günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Pentagon, hafta sonundan bu yana Afganistan’dan 1400’den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.