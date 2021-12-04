Pentagon: Suriye'yi bombalarken sivilleri öldürmüş olabiliriz

Pentagon yetkilileri, yakın bir tarihte Suriye'de düzenlediği bir İHA saldırısına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı saldırının "üst düzey bir El Kaide liderini" hedef alma niyetinde olduğunu iddia ederken, saldırının sivil kayıplara yol açma olasılığına ilişkin bir soruşturma açacaklarını söyledi.

Orta Doğu ve Orta Asya'daki ABD askeri işgal ve savaş kampanyalarını denetleyen ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının İdlib ilinde belirtilmeyen bir yeri bombalamasından saatler sonra açacakları soruşturmayı duyurdu.

CNN'e konuşan ABD'li askeri yetkili, “Masum insanların can kaybından tiksiniyoruz ve bunları önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz. Sivil zayiatın olma olasılığı derhal CENTCOM'a bildirildi" dedi. Yetkili, "İddialarla ilgili tam bir soruşturma başlatıyoruz ve uygun olduğunda sonuçları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleştiği öne sürülen İHA saldırısı Eylül ayında İdlib'de "üst düzey bir teröristin öldürdüğü" yönünde kamuoyuna duyurulan başka bir saldırıyı takiben geldi. ABD Ordusu bu saldırıda sivillerin ölmediğini iddia etti.

Daha önce 80'e yakın sivili katlettiklerini gizlemişlerdi

Ancak geçen ay New York Times gazetesinde çıkan bir araştırmada Mart 2019'daki bir hava saldırısının Baghuz kasabası yakınlarında “nehir kıyısına toplanmış büyük bir kadın ve çocuk kalabalığını” vurduğunu ve Pentagon'un ABD'deki en büyük sivil zayiat olayıyla sonuçlanmış olabileceği sonucuna varıldı.

Araştırmanın kamuyouna duyurulmasının ardından CENTCOM, kadın ve çocukların bölgede "IŞİD adına çalışıyor olabileceği"ni öne sürdüğü bir açıklama yaptı. Ancak bu ifadelerine rağmen, aralarında bazı "militan olmayanlar da dahil" olmak üzere 80 kadar insanı öldürmüş olabileceğini kabul etmiş oldu.

Bir başka benzer vaka da ABD'nin Afganistan'dan çekildiği günlerde meydana gelmişti. ABD askerleri Orta Asya ülkesindeki son günlerinde başkent Kabil'de sekizi çocuk 10 sivili öldürmüştü. ABD askeri yetkilileri önce bu saldırının "başarılı olduğu" şeklinde açıklamalar yapmış, ancak kısa sürede ABD'nin "militan" zannedip hedef aldığı şahsın ABD menşeli bir yardım kuruluşu için çalışan bir mühendis olduğu ortaya çıkmıştı.