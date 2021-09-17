ABD'den Kabil saldırısı itirafı: Ölenlerin tamamı sivildi

ABD ordusu Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin tamamının sivil olduğunu itiraf etti.

29 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırıda 7'si çocuk 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının ardından ABD'li yetkililer saldırıda bir IŞİD intihar bombacısını taşıyan aracın hedef alındığını iddia etmişti.

'Trajik bir hata' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie "Saldırı sırasında saldırının havaalanındaki güçlerimize yönelik yakın bir tehdidi önlediğinden emindim. Soruşturmamız şimdi saldırının trajik bir hata olduğu sonucuna varıyor" dedi.

McKenzie şimdi ise saldırıda ölenlerin IŞİD militanları olduğunun ya da ABD kuvvetlerine doğrudan bir tehdit oluşturduklarının pek olası olmadığına inandığını söyledi, Pentagon'un öldürülen siviller için tazminat ödemeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.