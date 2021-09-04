ABD'nin Kabil'deki İHA saldırısında yakınlarını kaybedenler: Adalet istiyoruz

ABD'nin son insansız hava aracı (İHA) saldırısında aralarında 6 çocuğun bulunduğu tek bir ailenin on üyesi öldürülmüştü. IŞİD'in Kabil Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı takiben gelen İHA saldırısında ABD "terör örgütüne ait bomba yüklü bir aracı vurduğunu" iddia etmişti ancak İHA'dan atılan füze bir eve isabet etmişti.

İran menşeli Press TV'ye konuşan ölenlerin yakınları saldırının hedefi olan evin sahibinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmayan bir mühendis olduğunu ifade etti.

Ev sahibinin kardeşi Eimal Ahmedi, ABD'yi sivil bölgelere kör saldırılar düzenlemekle suçlayarek uluslararası gazetecilere ve Birleşmiş Milletler'e de onların sefaletini görmezden geldikleri için kızgın olduğunu ifade etti.