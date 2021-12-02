Pentagon şefinden Putin'e 'şeffaflık' çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook ile Seul'de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna konusuna da değindi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında kapsamlı miktarda güç yoğunluğunun olduğunu öne süren Austin, ABD'nin bundan dolayı "endişesinin devam ettiği"ni söyledi.

Pentagon şefi Austin "Umuyoruz ki Putin daha şeffaf olur, sorunların çözümü, endişelerin giderilmesi ve bölgedeki gerilimi düşürmek için çalışırız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da yeni bir ilhaka hazırlandığı iddialarıyla ilgili, böyle bir durumda Washington'un ne yanıt vereceği sorusu üzerine ise Austin, potansiyel bir karşılık konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade etti.

Austin "Ortaya çıkan durum ne olursa olsun en iyi yöntemleri kullanmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. Ve ne yaparsak yapalım bu uluslararası toplumun bir parçası olarak yapılacak" diye konuştu.

Blinken: ABD Ukrayna'yı NATO müttefikleriyle birlikte destekleyecek

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği yıllık dışişleri bakanları toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ukrayna üzerinden Moskova'yı hedef alan açıklamalar yaptı.

Ukraynalı Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşen Blinken, Washington'un "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumu konusunda derin endişeleri olduğunu" söyledi. Blinken, "ABD'nin Ukrayna'yı NATO müttefikleriyle birlikte destekleyeceğini" belirtti.

Kuleba da "daha fazla saldırgan harekette bulunmaktan caydırmak için Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmasını Blinken ile ele aldıklarını" dile getirdi. Blinken'in AGİT toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya geleceği açıklanmıştı.