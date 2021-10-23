Pentagon: Hipersonik füze testleri başarısızlıkla sonuçlandı

Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulandı.

Bakanlığın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, 21 Ekim'de Alaska'daki Pacific Spaceport Complex uzay üssünde yapılması planlanan veri toplama amaçlı test ertelendi.

Bakanlık, "Hızlandırıcının arızalanması nedeniyle bu testler yapılmadı. Testlerde kullanılan hızlandırıcı, hipersonik silah geliştirme programının bir parçası değil" dedi.

