Pentagon, hipersonik füze testi gerçekleştirdiğini duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkede hava solunumlu hipersonik füze testi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu (DARPA) tarafından yapılan açıklamada, Hipersonik Hava Soulunumlu Silah Konsepti (HAWC) testin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve bunun 2013'ten bu yana bu sınıftaki silahın ilk başarılı testi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Raytheon Teknoloji tarafından geliştirilen füze, Northrop Grumman scramjet (süpersonik yanmalı ramjet) motorunun çalıştırılmasından saniyeler önce uçaktan serbest bırakıldı" denildi.

Hipersonik silahlar, ses hızının 5 katı fazla hıza sahip. Silahın hızı saatte 6 bin 200 kilometreyi buluyor.