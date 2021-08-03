Pentagon girişinde bıçaklanan polis yaşamını yitirdi

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) silah sesleri duyulması üzerine, bina bir saatten fazla kapatıldıktan sonra tekrar açıldı.
Sputnik'in aktardığı habere göre, silah seslerinin duyulduğu bina dışındaki metro istasyonunda bıçaklanan polis yaşamını yitirdi.
Yetkililer, polisi öldüren şahsın olay yerinde vurulması sonucu öldüğünü bildirdi.
ABD'de Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Pentagon binası yakınındaki metro istasyonunda sabah saatlerinde birden fazla silah sesi duyulması üzerine Pentagon bir süreliğine dışarıya kapatılmıştı.