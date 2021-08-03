Pentagon binası, yakınlardaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Pentagon binası yakınındaki metro istasyonunda birden fazla silah sesi duyulması üzerine Pentagon bir süreliğine dışarıya kapatıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bölgedeki acil servis çalışanları, aktif şiddet olayına müdahale ettiklerini, olay yerinde birden fazla yaralı olduğunu söyledi. Ardından bir Politico muhabiri, ateş açan kişinin Pentagon polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini ve binanın içine giremediğini duyurdu.

Kapatmayla ilgili resmi açıklamada, olayın Pentagon Transit Merkezi'nde gerçekleştiği, halkın olay yerinen uzak durması gerektiği belirtildi. Pentagon Transit Merkezi, Pentagon binasının dışında, ancak Pentagon yerleşkesinin sınırları içinde.

Pentagon binasından birkaç metre ötedeki durağa çok sayıda polis aracı ve ambulans geldi. Buradan geçen düzenli otobüs ve metro seferleri, polis operasyonu nedeniyle askıya alındı.

Pentagon'a gelmekte olan bir metro treninin durdurulduğu ve yolcuların bir önceki istasyon olan Arlington Mezarlığı'nda indirilmesinin ardından trenin geri döndüğü belirtildi.

İlkinden yaklaşık 70 dakika sonra yapılan resmi açıklamada Pentagon'daki kapanmanın kaldırıldığı, metro istasyonu girişinin henüz açılmadığı duyuruldu.