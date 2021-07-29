ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğine roket saldırısı

AFP'nin haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki roketle saldırı düzenlendi.

Roketlerden birinin Yeşil Bölge içinde bir araç park yerine, diğerininse bölgedeki boş bir alana düştüğü belirtildi.