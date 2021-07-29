AFP'nin haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki roketle saldırı düzenlendi.
Roketlerden birinin Yeşil Bölge içinde bir araç park yerine, diğerininse bölgedeki boş bir alana düştüğü belirtildi.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğine roket saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne roket saldırısı düzenlendi.
Dış Haberler
AFP'nin haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki roketle saldırı düzenlendi.
Roketlerden birinin Yeşil Bölge içinde bir araç park yerine, diğerininse bölgedeki boş bir alana düştüğü belirtildi.