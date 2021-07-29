ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğine roket saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne roket saldırısı düzenlendi.

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AFP'nin haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki roketle saldırı düzenlendi.

Roketlerden birinin Yeşil Bölge içinde bir araç park yerine, diğerininse bölgedeki boş bir alana düştüğü belirtildi.

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