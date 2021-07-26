Biden: ABD ordusu Irak ordusunu eğitmeye devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusunun Irak'taki "muharebe misyonu"nun yıl sonu itibariyle sona ereceğini, Irak ordusuna eğitim desteğinin ve "IŞİD'le ortak mücadele"nin ise devam edeceğini duyurdu.

Biden bu açıklamasını Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmesi sırasında gazetecilere yaptı.

ABD ordusunun Irak'taki varlığının Irak ordusuna eğitim, yardım ve "IŞİD'le mücadele" için süreceğini söyleyen Biden "Ama yıl sonu itibariyle muharebe misyonu için orada olmayacağız" dedi.

Biden "Güvenlik işbirliğimize ve IŞİD'e karşı ortak savaşımıza bağlıyız" diye konuştu.

Irak'ta halihazırda 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor. Bugünkü duyurulan "misyon değişikliği" sonrası Irak'taki ABD askeri sayısının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.