ABD Savunma Bakanı, Güneydoğu Asya'ya gidiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Çin'e karşı müttefiklerle ilişkileri güçlendirmek" amacıyla Güneydoğu Asya'ya gidecek.

Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Güneydoğu Asya'ya gidecek ilk ABD'li bakan olacak.

Austin, Alaska yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada "Güneydoğu Asya ziyaretimde ortaklıklar ve ortaklıkların değeri üzerine çokça konuşacağımı göreceksiniz. Hedefim ilişkileri güçlendirmek" dedi.

Austin Singapur, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret edecek. Salı günü Singapur'da konuşma yapacak olan Austin, Vietnam ve Filipinler'de de toplantılara katılacak. Austin'in bu ziyaretlerde Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı ABD müttefikleriyle ilişkileri geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman da pazar günü Çin'i ziyaret etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'se aynı tarihte Hindistan ziyareti gerçekleştirmişti.