ABD ve müttefikleri Çin'i 'siber saldırı' iddiasıyla hedef aldı

ABD Çin'in sözleşmeli bilgisayar korsanlarını maaşa bağlayarak küresel siber korsanlık kampanyaları düzenlediğini iddia etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu suçlamalara ABD'nin müttefikleri İngiltere, AB ve NATO'nun da katıldığı belirtildi.

Açıklamada Microsoft şirketinin mart ayında siber saldırılar hakkında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nı işaret ettiği ve Çin hükümetinin çoğunlukla özel sektörü hedef almak üzere dünya çapında on binlerce bilgisayarı hacklemek için suç gruplarını istihdam ettiği iddiasına yer verildi.

Beyaz Saray "Çin devleti destekli aktörler" tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği siber saldırıların ABD'de ve ABD dışında onlarca şirket, üniversite, hükümet kurumunu hedef aldığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı yazılı açıklamada Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın, hem devlet destekli faaliyetler yürüten hem de kendi finansal kazançları için siber saldırılar gerçekleştiren sözleşmeli bilgisayar korsanlığı sistemini teşvik ettiğini iddia etti.

Blinken, açıklamasında, "Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan maaş alan bu sözleşmeli korsanlar, çalınan fikri mülkiyetler, fidye ödemeleri ve siber güvenlik azaltma çabalarında hükümetlere ve işletmelere milyarlarca dolara mal oldu" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile çalıştığı ileri sürülen Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Global Times: Koca bir yalan, ABD ve müttefikleri bundan çıkar sağlamayacak

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'da konuyla ilgili bir makale yer aldı. Makalede ABD ve müttefiklerinin Çin'i lekeleme çabalarının sadece kendilerine güvensizliği açığa çıkardığı ifade edildi.

Global Times'ın yazısında bu açıklamanın ABD'nin Çin ile çatışmasında yeni bir yönelime işaret ettiği belirtilerek ABD'nin ilk kez müttefiklerini de suçlamasına katıp doğrudan Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'nı hedef aldığı kaydedildi.

Yazıda "Her ülkede güvenlik bakanlıklarının hassas ve mahrem olduğu çok iyi bilinir. İç çalışma mekanizmalarını göstererek masumiyetini kanıtlaması imkansızdır. ABD Çin'i tartışamayacağı, dezavantajlı bir duruma sokmak istiyor. Bu da ABD'nin suçlamalarının daha 'gerçek' gibi görünmesini sağlıyor" denildi.

Çin hükümetinin bilgisayar korsanlarını siber operasyonlar için tuttuğu iddiasının "koca bir yalan" olduğu kaydedilen yazıda "Çin'in sisteminde böyle bir uygulama yürütülemez" denildi.

ABD'nin Çin'i uzun yıllardır siber saldırılarla itham ettiği belirtilen yazıda "Batı dünyası Çin'in sistemine aşina değil ve siber saldırıların izini sürmek güç. Washington bunları Çin'i kuşatmak için istismar ediyor. Siber saldırılar hemen hemen tüm ülkelerde oldu ve Çin ABD'den daha fazla bu saldırılardan zarar gördü. Küresel teknoloji merkezi ABD siber birlikler hazırladı ama başka ülkeleri siber saldırılarla suçluyor. Ne kadar gülünç!" denildi.

ABD'nin amacının müttefikleriyle birlikte Çin'e karşı sürekli yeni suçlamalar yönelterek ülkeyi dünyanın "karanlık" sembolü gibi göstermek olduğu belirtilen yazıda, ABD'nin son olarak Çin'e "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" suçlamalarında bulunduğu da hatırlatıldı.

Çin'in uzun süredir başka bir ülke ile savaşmadığı ve kendisini ülkenin kalkınması, halkının yaşam koşullarını geliştirmeye adadığı savunulan yazıda bu türden bir "iftiranın yayılmasının Batı için bir utanç olduğu" belirtildi. Yazıda "Batı ideolojik sistemi çöküyor" ifadesine yer verildi.

Global Times ayrıca "ABD'nin bu iftiranın bir sonucu olarak kendisini de batırdığını" belirttiği yazısında, "ABD bunları Çin'e saldırı için istismar edemez. Eğer ABD saldırgan tedbirler alır, ulusal ölçekte Çin'e siber saldırılar yürütürse ya da denildiği gibi yaptırımlar dayatırsa karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

"Bir başka senaryo da var" denilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Washington'un kirli suçlamaları Çin ile ABD arasında siber uzay alanındaki güveni neredeyse yok etti. Karşılıklı şüpheler belirgin biçimde artacak. İki tarafın da diğer tarafın siber saldırılar başlattığı yönünde yanlış bir hükme kapılması ihtimali yüksek. Washington bu senaryonun sorumluluğunu üstlenmelidir. ABD'nin izinden giden müttefikleri de bundan çıkar sağlamayacaklar."