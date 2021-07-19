Hükümetlerin hack yazılımı yoluyla aktivistleri ve gazetecileri izlediği ortaya çıktı

İnsan hakları aktivistlerinin, gazetecilerin ve hukukçuların İsrailli denetim şirketi NSO Group'un sattığı hack yazılımıyla hükümetler tarafından hedef alındığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin sızan belgelerin ardından, NSO'nun hack yazılımı Pegasus yoluyla yapılan geniş çaplı saldırılara dönük inceleme başlatıldı. NSO'ysa, yazılımın yalnızca "suçlulara ve teröristlere karşı" kullanıldığını iddia ediyor.

Pegasus adlı yazılımın, iPhone ve Android cihazlara sızarak, operatörlerin cihazdan mesaj, fotoğraf ve epostalara erişimini sağladığı kaydedildi. Bununla birlikte yazılım yoluyla konuşmaların kaydedildiği ve mikrofonların gizlice açılabildiği aktarıldı.

Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığına göre, sızan belgelerde 50 binden fazla telefon numarasının bulunduğu, bu numaraların 2016 yılından bu yana NSO'nun müşterilerinin takibinde olduğu kaydedildi. Söz konusu numaralarının hepsinin Pegasus yoluyla saldırı yapıldığının henüz bilinmediği, ancak bu numaraların NSO'nun müşterisi hükümetlerin hedefinde olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Söz konusu numaraların önemli bir bölümünün şirket sahipleri ve üst düzey hükümet yetkililerine ait olduğu belirtilirken, bir numaranınsa bir ülke liderinin aile üyesine ait olduğu ortaya çıktı.

Şirket, İsrail Savunma Bakanlığı'nın denetiminde

NSO'nun İsrail Savunma Bakanı'nın denetimi altında olduğu ve şirketin ihracat lisanslarından sorumlu olduğu belirtildi.

Sızan belgelere yönelik yapılan araştırmalara göre, NSO'nun müşterileri arasında 10 ülkenin hükümeti bulunuyor: Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE).

Sızan belgelere dönük çalışmada, Suudi Arabistan ve BAE'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sırasında Pegasus yazılımını kullanmış olabileceği belirtiliyor.