Pentagon: Çin 2030'a kadar bin nükleer silaha sahip olacak

ABD Savunma Bakanlığı'nın son raporunda, Çin'in nükleer cephaneliğini hızla büyüttüğü ve önümüzdeki on yılın içinde en az 1000 nükleer savaş başlığına sahip olacağı öne sürüldü.

Pentagon, Çin'e dair hazırladığı raporda, Çin Ordusu'nun savaş zamanı potansiyeline ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Raporda Çin'in 2027 yılına kadar yaklaşık 700 kadar nükleer savaş başlığına sahip olabileceği öne sürülürken bu tahmin 2030 yılı içinse 1.000 oldu.

Raporda geçen yıl Çin'in askeri gücü üzerine hazırlanan Pentagon raporundaki öngörülerin aşıldığı kaydedildi.

Geçen yılki rapor, Çin'in mevcut nükleer savaş başlığı stoğunun "200'lerde" olduğunu ve bu sayının 2020'li yıllara varıldığında en az iki katına çıkacağını iddia ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joseph Biden'ın Tayvan hakkındaki yorumları iki ülke arasında hali hazırda kötüye evrilen ilişkilerin yokuş aşağı girmesine vesile olmuştu. Biden, "bir Çin saldırısı" olduğu takdirde Tayvan'ı "savunmakla yükümlü olduklarını" öne sürmüştü.

ABD'nin resmi olarak böyle bir taahhüdü bulunmamakla birlikte Tayvan resmi olarak bir ülke olarak tanınmıyor. Öte yandan Çin, "Tek Çin Politikası" çerçevesince Tayvan'ı kendi parçası olarak görüyor.

Genelkurmay Başkanı General Mark Milley dün yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin Pekin'in adayı "ele geçirmeye çalışması" durumunda Tayvan'ı savunmak için "kesinlikle yeterliliğe" sahip olduğunu söyledi.